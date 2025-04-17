الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

ضبط متهمين في واقعة اختطاف وسرقة شاب ببنها.. والتنسيق مع الإنتربول لضبط الهاربين

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة اختطاف شاب، وتجريده من ملابسه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتصويره ونشر الواقعة.

 

ضبط متهمين اختطفا شابا ببنها وسرقاه.. والتنسيق مع الإنتربول لضبط الهاربين

 بالفحص والتحري، تبين أن المجني عليه مُقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وتم تحديد هوية المتورطين في الجريمة، وهم أربعة أشخاص، تم ضبط اثنين منهم، أحدهما له معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وتبين أن المتهمين الآخرين خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لضبطهما وتسليمهما للسلطات المصرية.

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