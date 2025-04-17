4 عروض باليوم الثاني من مسابقة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (صور)

تتواصل لليوم الثانى على التوالي عروض مسابقة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة.

بدأت العروض بمسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، في نادى الفتيات بقنا بعرض "على حافة الانهيار" لفرقة الوحدة المسرحية بسلطنة عمان.

يرتكز العرض على خمسة أشخاص تعاني من ضغوطات الحياة وهمومها، يجمعهم الشارع ليبوح بحكاياتها بعد أن أصبحت جدران بيوتهم لا تطاق، يخرجون إلى الشارع وهم قد أصبحوا على حافة الانهيار، ليجدو أنفسهم يغنون بأهازيج شعبية تارة ويصرخون تارة، ويبكون تارة أخرى، آملين أن يكون الشارع ملاذهَم الاخير قبل الانهيار.

العرض تأليف وإخراج على صالح العلوي، بطولة علي العلوي، عبد الله العلوي، حمد العلوي، عبدالله الكاسبي، جمعه العلوي.

عروض مسرح قصر ثقافة قنا

وعلى مسرح قصر ثقافة قنا تم تقديم عرضين، الأول "رحيل" فرقة تراتيل المسرح والفنون بالمملكة الاردنية الهاشمية، ويناقش العرض عدة قضايا خاصة بالمرأة ونظرة المجتمع لها من عدة جوانب إنسانية واجتماعية، من خلال عرض نماذج مختلفة للمرأة ومشكلاتها مما يثير تساؤلات حول كيفية آلية التعامل الصحيحة لكل منهن من وجهة نظر المجتمع، فى البداية تظهر امرأة في محطة قطار تعرف نفسها وبماضيها الذي تتذكره بينما تنتظر قطارها لتذهب برحلة تتعرف فيها على نساء عدة، ترتبط كل منهن علاقة بالأخرى ليصل في نهاية العرض إلى السر في حياة تلك المرأة وما قادها المجتمع له لينتهي بها الأمر في محطة القطار.

العرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج د. اياد الريمونى، وبطولة نرڤانا الخطيب، محمد عيسى، مساعد مخرج يارا الحجاوي، مخرج منفذ معتصم كلوب، منفذ موسيقى بشار نجم.

اما العرض الثاني من تونس بعنوان "فى شارع الحرب"، ويتناول إعادة البحث في العلاقات الإنسانية والأسرية جراء تأثير الحرب الذي تتركه في نفوسهم، حيث يعود شاي من المقاومة ضد العدو بعد غياب ليجد أمه في لوعة وزوجته التي تركها يوم زفافها يصارعان من أجل إعادة علاقاتهم، كما كانت، وفي النهاية يصل الى نفس نقطة البداية وهي عودة المقاومة والغياب.

العرض تأليف حسان العويني ونزهة حسنى، بطولة صافية الطرابلسى، فاطمة الزهراء محمد، عبدالقادر الدريدى، اسامة بن محمد الأزهر ومن إخراج نزهة حسنى.

ثم قدم على المسرح الصيفى بالقصر عروض حكى، بدأت بعرض فيلم تسجيلى "لانى فلسطينى" للمخرج محمد الشوالى، أعقبه عرض لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني “حكايات من بلادي” عبارة عن سرد عدد من الحكايات الشعبية، بطولة وتأليف وإخراج عبد الرؤوف عسقول.

مسابقة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان، تحمل اسم الدكتور عايدة علام، وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، مدينة دريمز، دار الوفاء للطباعة النشر، جمعية التنمية والبيئة والمجمتع بدندرة، مجلة المشهد المسرحى، جميعة أنا المصري بقنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.