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حوادث

استدعاء مالك مخزن مستلزمات طبية نشب به حريق في رمسيس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية باستدعاء مالك مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس نشب به حريق لسماع أقواله.

وكشفت المعاينة إن الحريق التهم المخزن الذي تبلغ مساحته 500 متر.


وأشارت المعاينة إلى سلامة جميع المباني المجاورة لمكان الحريق ولم يمتد إلى أي منها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية رمسيس غرفة عمليات الحماية المدنية

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