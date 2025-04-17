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أخبار مصر

تصدير 26 ألف طن فوسفات، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 727 شاحنة و70 سيارة. 


تصدير 26 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 408 شاحنات و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع، 319 شاحنة و2 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية2 وTIRYANDFIL بينما تغادر السفينة NEW VICTORY  على متنها 26000  طن فوسفات تصدير إلى بلغاريا، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة سينا وغادرت العبارتين سينا وأمل. 

كما تم تداول 3400 طن بضائع، 375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي أيلة، عمان، أور والحسين.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2510 راكبين.
 

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