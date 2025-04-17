الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لبحث عدد من الملفات

مصر والجزائر، فيتو
مصر والجزائر، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيارة ثنائية.

الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين مصر والجزائر

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بدر عبد العاطي الجمهورية الجزائرية التحديات والأزمات الإقليمية

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