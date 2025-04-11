إنبي 2007 بطلا لدوري الجمهورية للناشئين بعد الفوز على الزمالك

دوري الجمهورية للناشئين، توج فريق نادي إنبي مواليد 2007 بلقب بطولة دوري الجمهورية للناشئين قبل جولة من الختام، بعدما حقق الفريق البترولي فوزًا مستحقًا على فريق الزمالك بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملاعب النادي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية.



ورفع إنبي رصيده إلى 64 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق زد صاحب المركز الثاني بـ59 نقطة، ليحسم الفريق البترولي اللقب قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.



وجاءت أهداف إنبي أمام الزمالك عن طريق مصطفى علوش ويوسف عبد الواحد.



ويعد هذا الإنجاز هو الثالث لقطاع الناشئين بنادي إنبي هذا الموسم، بعد فوز فريق 2005 ببطولة كأس مصر، وتتويج فريق 2010 بلقب دوري الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، موعد انطلاق معسكر الفريق المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2027.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007



وقرر وائل رياض إنطلاق معسكر الفريق في الفترة من 20 إلى 30 أبريل الجاري، على أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين، الأولى لمدة ثلاثة أيام عبارة عن معسكر مفتوح لاختبار عدد من اللاعبين لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية، والمرحلة الثانية معسكر مغلق لمدة أسبوع.





آخر معسكر خاضه معسكر منتخب 2007



يذكر أن أخر تجمع لمنتخب مصر مواليد 2007، كان في شهر نوفمبر الماضي، تحت قيادة مديره الفني السابق أسامة نبيه، الذي يتولى حاليا قيادة منتخب الشباب مواليد 2005.

وشهد معسكر نوفمبر الماضي مشاركة 32 لاعبا هم، يوسف البشير وتامر زينهم ومروان ناصر واياد تامر في حراسة المرمى، وخالد السيد وأدهم أحمد وعبد الله بدير وأحمد متولى وأحمد رأفت واياد مدحت ومحمد معوض وماهر خالد وخالد أحمد أبو سليم وعمرو خالد وعمر ثروت ومحمد رأفت ومحمود فيصل وزياد أحمد فتحى ومحمد عاطف وزيدان ناجح وإبراهيم عبد الفتاح ومحمود صلاح وخالد حاتم وحسام عاشور وعمر العزب وياسين عاطف ويوسف صابر ومصطفى غلوش وأدهم كريم ومحمد سمير ومحمود حسن ومصطفى رضا.

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