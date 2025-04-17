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ثقافة وفنون

هل تشارك إيمي سمير غانم ببطولة فيلم طه الغريب لحسن الرداد

حسن الرداد
حسن الرداد

يبحث المخرج عثمان أبو لبن في الوقت علي بطلة لفيلم طه الغريب الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وتم ترشيح الفنانة إيمي سمير غانم لتشارك في بطولة العمل.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لفيتو أنه تم ترشيح إيمي سمير غانم من قبل الجهة المنتجة ولكن لم يتم التعاقد معها.

وكان قد نفى مخرج العمل عثمان أبو لبن ترشيح الفنانة مى عمر للمشاركة في العمل، وفيلم "طه الغريب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي.

 

وكان آخر أعمال حسن الرداد مسلسل عقبال عندكم الذي شارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

 

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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