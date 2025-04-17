أبرزها التعيين ونسبة كسر القرش، ثورة عمالية داخل كارجاس و6 مطالب على طاولة رئيس الشركة

طالب عدد من عمال شركة كارجاس خلال اجتماعهم مع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد وقفة احتجاجية سلمية، أمام المقر الرئيسي للشركة، بعقود رسمية أو تثبيت بعد عمل أكثر من 14 عامًا.

وتعد هذه أول وقفة احتجاجية في قطاع البترول منذ 2011

وأكد مصدر بالشركة أن مثل هذه الوقفات تهدد سير العمل في شركات البترول وتخوف من انتشار مثل هذه الوقفات في شركات القطاع.

وأشار إلى أن ذلك يرجع للسياسات الخاطئة في كارجاس وأبرزها الإهمال الشديد في المحطات ومراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعي التابعة للشركة والتي تضرر منها كثير من العملاء.

وأوضح أن سوء التعامل من قبل الشركة تسبب في هروب كثير من العملاء الراغبين في تحويل سياراتهم الي شركات أخرى.

المطالبة بتدخل عاجل من وزير البترول

وطالب العمال بتدخل فوري من المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مؤكدين أنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 14 عامًا دون أي استقرار وظيفي أو تأميني، وأن تجاهل مطالبهم المشروعة لم يعد مقبولًا.



مطالب عمال شركة كارجاس

1. التثبيت والتعيين الرسمي داخل شركة كارجاس، أو كبديل: توقيع عقود يومية مباشرة باسم شركة كارجاس بدلًا من شركة بترومنت، أو توقيع عقود شاملة تضمن كافة الحقوق القانونية والتأمينية والاجتماعية.

2. ويطالب العمال بـ تسويتهم على غرار دفعة 2010 التي تم ترقيتها وتثبيتها رسميًا رغم تقارب مدد الخدمة.

3. توفير رعاية صحية متكاملة من خلال الشركة السابقة "الماسة"، التي كانت مسؤولة عن الجانب الطبي للعمال في عام 2020.

4. تقديم رعاية طبية للأسرة بالكامل، وخاصة في حالات الولادة، كجزء من الحقوق الصحية الأساسية.

5. رفع قيمة المنح الموسمية التي تقدمها الشركة في الأعياد والمناسبات مثل المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال عوائد صندوق كسر القرش.

6. إعادة صرف كافة المنح والحوافز التي تم إلغاؤها مؤخرًا، وعلى رأسها:

منحة المولد النبوي.

حافز الإنتاج (عيد البترول).

وقفة احتجاجية بشركة كارجاس

تضارب في تبعية العمال القانونية

وأشار أحد العمال إلى وجود تضارب في تبعيتهم القانونية، حيث تقول الإدارة إن جزءًا منهم يتبع شركة "بترومنت"، بينما هم يتقاضون أجورهم مباشرة من كارجاس، كما أبدى العمال استياءهم من رفع نسبة "كسر القرش" من 15 إلى 100 جنيه لكل 1000 متر مكعب من الغاز، دون أن ينعكس ذلك على رواتبهم أو حوافزهم، مطالبين بإعادة النظر في توزيع العوائد بشكل عادل.

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