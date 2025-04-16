مصر للبترول تطلق استراتيجية تدريبية جديدة لتمكين الشباب وتطوير الكوادر

شهدت شركة مصر للبترول انطلاقة جديدة نحو تحديث منظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرات القيادات الشابة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وقد افتتح المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أعمال لجنة تدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الشبابية، برئاسة الدكتور أحمد علاء الدين الملا، مدير عام مساعد تخطيط القوى العاملة، وعضوية نخبة من قيادات الشركة في مجالات التدريب، والتخطيط، والتصميمات، والمبيعات، والتحصيل، وتنمية المسار الوظيفي.

وقامت الشركة بإطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي بمنار مصر للبترول، بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم المحاسب علاء غانم، مدير عام الشؤون الإدارية، والدكتورة بسمة بديع، مدير عام تنمية الموارد البشرية، إلى جانب نخبة من المحاضرين والخبراء في مجالات القيادة والتنمية البشرية من مؤسسات أكاديمية كبرى.

تطوير الكفاءات البشرية يمثل ركيزة لنمو الشركة

وخلال كلمته، أكد المهندس محمد ماجد بخيت أن تطوير الكفاءات البشرية يمثل ركيزة استراتيجية لنمو الشركة واستدامة قطاع البترول، مشيرًا إلى أن "مصر للبترول" تتبنى خطة طموحة لتأهيل العاملين من مختلف الفئات الوظيفية، مع التركيز على المهارات القيادية والتقنيات الحديثة، بهدف إعداد صف ثانٍ قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطاقة.

وشدد على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان الشركة العميق بأهمية تمكين الكوادر الشابة، وتوفير بيئة تدريبية داعمة تضمن انتقال الخبرات وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير داخل المنظومة البترولية.

ويعكس هذا التحول النوعي في ملف التدريب توجه "مصر للبترول" لتكون في طليعة المؤسسات الوطنية التي تعتمد على بناء العقول كرافعة أساسية للريادة في مجال الطاقة، وتأكيدًا على دورها في دعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

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