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خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بالقارئ محمد محمود عصفور

خريطة التلاوات
خريطة التلاوات

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 18 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:17 (ص) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنعام  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين – الانشقاق- البروج   30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران  30ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورة طه  ( بمناسبة ذكراه )  15ق

27: 9 (ص)تلاوة للشيخ  على محمود  وما تيسر من قصارالسور 15ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الصافات  15ق

19: 11 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورة الشورى ( بمناسبة ذكراه ) 30ق

59: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الزمر 30ق

10: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة يونس  29ق

50: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأعراف   15ق

50: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القصص 30ق   

الختمة المجودة
15:34 تقدمه التلاوة الشيخ محمود شلتوت
15:41 مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى سورة النساء 29ق

17:39 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل   وما تيسر من سورتى مريم/ النازعات   45ق
18:29 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة   15ق

19:50 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورتى عبس والتكوير( بمناسبة ذكراه ) 15ق

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورتى الفتح- الحجرات     30 ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سور  القيامة/ النازعات/ الطارق  45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد محمود عصفور  وما تيسر من سورة لقمان ( بمناسبة ذكراه)  44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان   وما تيسر من سورة الأنعام   15ق

02:31 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد بدر حسين  وما تيسر من سورة الرعد  30 ق

04:23 (بعد الفجر) للشيخ  حمدى الزامل  وما تيسر من سورة الزمر     15 ق

 

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خريطة التلاوات الختمة المجودة الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة محمد محمود عصفور
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