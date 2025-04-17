خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بالقارئ محمد محمود عصفور

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 18 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنعام 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين – الانشقاق- البروج 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة طه ( بمناسبة ذكراه ) 15ق



27: 9 (ص)تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصارالسور 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الصافات 15ق



19: 11 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة الشورى ( بمناسبة ذكراه ) 30ق



59: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الزمر 30ق



10: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة يونس 29ق



50: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



50: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القصص 30ق



الختمة المجودة

15:34 تقدمه التلاوة الشيخ محمود شلتوت

15:41 مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى سورة النساء 29ق



17:39 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى مريم/ النازعات 45ق

18:29 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 15ق



19:50 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى عبس والتكوير( بمناسبة ذكراه ) 15ق



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الفتح- الحجرات 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سور القيامة/ النازعات/ الطارق 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة لقمان ( بمناسبة ذكراه) 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



02:31 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 30 ق



04:23 (بعد الفجر) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الزمر 15 ق





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.