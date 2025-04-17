نيكول سابا تستعد لتصوير كليب “دوشة”

تبدأ النجمة نيكول سابا خلال الأيام المقبلة تصوير أول كليبات ميني ألبومها الجديد “دوشة”، وذلك لأغنية تحمل نفس الاسم، من إنتاج وليد منصور، وإخراج محمد القاضي.

أغنية دوشة

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع هاني ربيع، وتولى مهندس الصوت ماهر صلاح مهام التسجيل والمكساج والماسترينج.

وانتهت نيكول من تسجيل 3 أغنيات حتى الآن من أصل 4 يتضمنها الميني ألبوم، ومن المقرر أن يتم تصوير فيديو كليبين، استعدادًا لطرح الألبوم خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور نيكول اللافت في دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل “العملة النادرة”، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، مؤكدة من خلاله قدرتها على التنقل بسلاسة بين التمثيل والغناء، وتحقيق حضور قوي على الساحتين الفنية والدرامية.

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