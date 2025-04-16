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حوادث

تيسير الزواج ورد المطلقات، سقوط دجال المنشية في قبضة مباحث الآداب بالإسكندرية

ضبط دجال المنشية
ضبط دجال المنشية للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ألقى ضباط مباحث الآداب، القبض على دجال المنشية بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني وفك الأعمال وتيسير الزواج ورد المطلقات.

 

ضبط دجال المنشية للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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