بعد وصول الأونصة لـ 3300 دولار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وصلت اسعار الذهب العالمية الى مستويات جديدة وللمرة الاولى فى التاريخ وذلك فى ظل ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجارى.

وكانت العديد من المؤسسات الدولية والبنوك ورجال الأعمال توقعوا ان ترتفع الاسعار فى العام الجارى واعتبار الذهب من افضل الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5428 جنيهًا “بيع”، 5400 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4750 جنيهًا “بيع”، 4725 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4071 جنيهًا “بيع”، 4050 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38000 جنيهًا “بيع”، 37800 جنيهًا “شراء”.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة نتيجة ايضا لمخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3281 دولار للأونصة (الأوقية) عند الساعة 4:52 بتوقيت جرينتش.

وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.9 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 3300 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، عند الساعة 5:10 بتوقيت جرينتش.

توقعات أسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى

ويتوقع ان يخفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار، عند الساعة 3:19 بتوقيت جرينتش.

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