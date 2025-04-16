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رئيس قناة السويس: 61% انخفاضا في الإيرادات ونعمل على إضافة خدمات جديدة

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

قناة السويس، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية.

 

شراكات أجنبية يبرزها رئيس قناة السويس

وأضاف رئيس قناة السويس، وفقا لتصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: نعقد شراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من خبراتها في قطاعات مختلفة مثل؛ الصيانة وبناء السفن والاستزراع السمكي، ونسعى من خلال التطوير القائم بالقناة إلى أن تصبح GREEN CANAL في عام 2030.
 

مشروع بناء الأرصفة العائمة

وتابع: أسسنا مشروعا لبناء الأرصفة العائمة لرسو السفن، وأنشأنا مركزا للتدريب مختصا بتدريب البحارة والموظفين والمهندسين، مواصلا: منفتحون على الخارج في عمليات الإصلاح والصيانة للمواني البحرية مثل؛ ميناء سرت بليبيا الذي عاد إلى العمل فبراير الماضي بعد إغلاق لمدة 14 عاما.


انخفاض إيرادات قناة السويس

وأكد أسامة ربيع، أنه تم عقد شراكات مع شركات سعودية وأردنية في مجالي تطهير المواني وصناعة السفن، لافتًا إلى أن أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024 كلها وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61%.

وأشار: نعمل الآن على إضافة خدمات جديدة في القناة مثل التموين بالوقود والإنقاذ البحري والإسعاف البحري وتبديل الطواقم، مؤكدًا أن هناك انخفاضا بقيمة 50 % تقريبا في الربع الأول من العام الحالي في عدد السفن المارة بالقناة.

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