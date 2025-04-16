مدبولي: قناة السويس محرك أساسي لخطط التنمية التي يتبناها الرئيس

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، للإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء النجاح والمشروعات الجديدة، وذلك بعد انتهاء جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم في عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء أ ح ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

كما حضر الاحتفالية كل من السفيرة "أنجلينا أيخهورست"، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، و"جاي بلاتن"، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، ولفيف من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية.

وتضمنت الاحتفالية الإعلان عن إطلاق قناة السويس لخدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، وافتتاح مصنع البنتونات العائمة، بالإضافة إلى افتتاح أكاديمية قناة السويس للإبداع والتميز، وإبرام مذكرة تفاهم مع شركة "تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك والجمبري وصناعة الأعلاف، واصطفاف عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وخلال فعاليات الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشددًا على أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي "قلب التجارة العالمية" وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتًا إلى أن القناة على امتداد تاريخها، لعبت دورًا محوريًا في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس تمثل رمزًا للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونها محركًا أساسيًا لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على دعم جهود تطوير المجرى الملاحي ورفع مستوى الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر تمثل تحديًا كبيرًا لأمن واستقرار الملاحة الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة، مشيرًا إلى أن مصر أبدت تفهمًا للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسيًا، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي؛ كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.

فيما تقدم الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة على دعمهم المتواصل وغير المحدود لهيئة قناة السويس، مؤكدًا أن هذا الدعم كان ــ ولا يزال ــ حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفعة الوطن، وتعزيز مكانة قناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية.

وأكد رئيس الهيئة التزام قناة السويس باستمرار مساعيها الرامية نحو تحقيق التواصل المستمر والفعال مع جميع عملائها، والبناء على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها بالخطوط الملاحية الكبرى وغرف الملاحة العالمية والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي، ولاسيما في أوقات الأزمات، وهو ما أثمر عن تعزيز سبل التعاون المشترك مع عملائها، وقيام 264 سفينة بتعديل مسارها للعبور بقناة السويس، بدلًا من رأس الرجاء الصالح وذلك منذ بداية فبراير.

كما أشار رئيس الهيئة إلى تحسن طفيف في مؤشرات الملاحة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال شهر يناير من ذات العام؛ حيث زادت أعداد السفن العابرة بنسبة 2.4٪، فيما زادت الحمولات الصافية للسفن بواقع 7.1%، كما سجلت الإحصائيات زيادة الإيرادات بنسبة 8.8% مقارنة بإيرادات شهر يناير 2025.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس أثبتت ــ على مدار السنوات الماضية ــ دورها الرائد في صناعة النقل البحري، وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة وتخطي الأزمات، وهو ما تعبر عنه إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من (2019_2024) والتي سجلت عبور 121902 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 7.154 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات عن الفترة مجمعة قدرها 39.919 مليار دولار.

واستعرض الفريق أسامة ربيع تطور أداء القناة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، موضحًا أن الحمولات الصافية للسفن بلغت 1.207 مليار طن في 2019، ثم انخفضت طفيفًا إلى 1.169 مليار طن في 2020 رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، لتعاود الارتفاع مسجلة 1.275 مليار طن في 2021، ثم 1.410 مليار طن في 2022، وصولًا إلى رقم قياسي بلغ 1.568 مليار طن في 2023، قبل أن تتأثر بالظروف الراهنة وتنخفض بواقع 66.5% إلى 525 مليون طن في 2024.

وعلى صعيد أعداد السفن، فقد سجلت القناة عبور 18880 سفينة في 2019، و18830 سفينة في 2020، ثم ارتفعت إلى 20694 سفينة في 2021، و23851 سفينة في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 26434 سفينة في 2023، فيما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة؛ انخفاضًا على إثر أزمة البحر الأحمر بنسبة 50% لتصل إلى 13213 سفينة في 2024 مقارنة بعام 2023.

وفيما يتعلق بالإيرادات مقومة بالدولار، فقد حققت القناة 5.804 مليار دولار في 2019، و5.606 مليار دولار في 2020، ثم زيادة الإيرادات المحققة إلى 6.334 مليار دولار في 2021، و7.934 مليار دولار في 2022، وصولًا إلى أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 10.250 مليار دولار في 2023، قبل أن تتأثر حركة الملاحة بالقناة بالتوترات بالمنطقة وتنخفض الإيرادات المحققة في عام 2024 بنسبة 61% إلى 3.991 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2023.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع بالمنطقة لم يقف عائقًا أمام مواصلة قناة السويس تقديم خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال استراتيجيتها الطموحة، والتي ترتكز على تحقيق التطوير الشامل والمتكامل، من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وذلك بالتوازي مع جهودها للنهوض بمستوى الخدمات الملاحية، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وذلك ضمن مساعي قناة السويس للتحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه على صعيد تطوير المجرى الملاحي، فقد نجحت قناة السويس في تحقيق إنجاز جديد بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه (التوسعة والازدواج) وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦_ ٨ سفن.

أما بالنسبة لملف تطوير الأسطول البحري، فقد أوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت خطوات واسعة نحو تعزيز أسطولها البحري بعدد من الوحدات الجديدة والمتطورة، لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة في القناة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن قناة السويس شهدت انضمام ٢٤ وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية.

وتطرق الفريق أسامة ربيع إلى حزمة الخدمات الملاحية الجديدة التي شملت تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.

كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق خدمة جديدة ــ لأول مرة ــ بالشراكة مع مجموعة (V Group) اليونانية الرائدة، وهي خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية واللوائح الدولية وتوصيات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتحول إلى "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، على أن تستكمل الخدمة لاحقًا بجمع المخلفات السائلة وإنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى وقود بديل.

من جانبه، أكد "فيرون فاسيليادس" رئيس مجموعة V Group) ) اليونانية في كلمته، أن إطلاق الخدمة الجديدة لجمع وإزالة مخلفات السفن يمثل بداية فصل جديد يتميز بالابتكار والاستدامة والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضع الأساس لتحويل قناة السويس إلى أول قناة خضراء في العالم، وتؤكد ريادة القناة للمرات الملاحية وتعزز دورها الهام في خدمة التجارة العالمية.

وأكد "فيرون" التزام الشركة بمساندة المجتمع المصري في مكافحة التلوث، وعدم اقتصار دور الشركة على تقديم الخدمة فقط، بل تسعى V Group) ) لأن تكون مركزا للتعاون يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في أسطول بيئي حديث وفق أكثر التقنيات تطورًا، وهو ما يعكس التزام الشركة بتلبية المعايير الدولية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر في إدارة النفايات، وصولًا إلى تحقيق مستقبل خالٍ من النفايات والكربون لقناة السويس والمناطق المحيطة بها.

فيما أكد "جاي بلاتن"، أمين عام غرفة الملاحة الدولية، أن قناة السويس لا تزال بلا شك واحدة من أهم وأكثر الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم، مذكرًا الجميع بحادثة سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، التي سلطت الضوء على أهمية قناة السويس للشحن العالمي واستدامة السلاسل اللوجستية.

وأشار إلى أن قناة السويس واجهت تحديات وتقلبات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها ظلت صامدة في وجه الضغوط، معربًا في هذا الصدد عن أمله في انتهاء أزمة البحر الأحمر في أقرب وقت ممكن، ومشددا على أن "حياة البحارة لا يمكن تعريضها للخطر لمجرد قيامهم بعملهم".

وأشاد "بلاتن" برؤية مصر في أن تصبح مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى أنواع وقود جديدة خالية من الانبعاثات سيكون بالغ الأهمية في صناعة النقل البحري، وهو ما ناقشته لجنة حماية البيئة بالمنظمة البحرية الدولية بوصفه أحد أكبر التحديات، وقال: بالفعل تم التوصل لاتفاق تاريخي بشأن آلية عالمية لتسعير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البحرية.

وأضاف أن تصاعد الاهتمام بالأبعاد البيئية لصناعة الشحن البحري، يزيد من أهمية وأدوار قناة السويس، في تحقيق التنمية المستدامة للتجارة العالمية.

وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قناة السويس للاستزراع المائي إحدى شركات هيئة قناة السويس، وبين مجموعة "تيخيدور لازارو جروب"، في مجالات: الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك والجمبري، وصناعة الأعلاف.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح مصنع البنتونات الخرسانية العائمة بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم التنويه إلى أن هذا المصنع متخصص في إنتاج البنتونات الخرسانية العائمة المستخدمة في إنشاء مراين اليخوت ومراسي الوحدات العائمة الصغيرة بتكلفة تقل حوالي ٤٠٪ عن الاستيراد، حيث شملت الأعمال الإنشائية للمصنع إنشاء مصنع صب وإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٦ بنتون/ شهر، بالإضافة إلى تجهيز ساحة لعرض منتجات المصنع ومبنى إداري مجهز بقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية وشاشات عرض.

كما شهدت الاحتفالية افتتاح مركز الإبداع والتميز، الذي يضم 6 قاعات تدريب تشمل قاعتين لدورات اللغات والتكنولوجيا و٣ قاعات للتدريب العملي والإداري، وقاعة للتدريب بالتعاون مع "سيمنز"، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تنفيذية واستديو للتسجيل الصوتي والمرئي وكافيتريا، ويبدأ المركز أول برامجه التدريبية المتقدمة بالتعاون مع شركة MAERSK للتدريب لتقديم برامج متقدمة في إعداد القادة وإدارة الأزمات.

وفي ختام فعاليات احتفالية "يوم التفوق"، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، بمشاهدة انضمام 23 وحدة بحرية لأسطول هيئة قناة السويس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.