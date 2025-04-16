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رياضة

الإسماعيلي يفوز على الاتحاد 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيتو

انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة 0/2 للدراويش، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل محمد وجدي وعماد حمدي هدفي الإسماعيلي في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقتين 66 و83.

ليصعد بهذه النتيجة فريق الإسماعيلي إلى ربع النهائي في المركز الثاني خلف فريق حرس الحدود المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

وتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (4 نقاط) على البطاقة الثانية، قبل أن يحسمها الدراويش بفارق الأهداف.

فيما ودع الاتحاد السكندري البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد تعرضه إلى 3 هزائم.

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