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رياضة

تشكيل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيتو

أعلن مدربا الإسماعيلي والاتحاد السكندري عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي 

ويسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد على أمل خسارة بيراميدز وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة  بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية فيما ودع الاتحاد السكندري البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

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