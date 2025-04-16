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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الشوط الأول

الإسماعيلي والاتحاد،
الإسماعيلي والاتحاد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

ويسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد على أمل خسارة بيراميدز وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة  بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية فيما ودع الاتحاد السكندري البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

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