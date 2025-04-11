وزير الخارجية يعقد لقاءً في تركيا مع نظيره التونسي والمبعوثة الأممية إلى ليبيا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع محمد علي النفطي" وزير خارجية الجمهورية التونسية، وهانا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مصالح مصر كدولة جوار لليبيا

أبرز الوزير عبد العاطي الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري ولمصالح مصر كدولة جوار مباشر لليبيا، مؤكدًا الدعم المصري للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.

تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية

وأكد وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم مسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا لمرجعية "اتفاق الصخيرات"، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وأكد أهمية احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

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