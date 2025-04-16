الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس القابضة لكهرباء مصر يجري حركة تغييرات محدودة بين رؤساء شركات التوزيع

المهندس جابر دسوقي
المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات لعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

قرارات تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد

وتضمن القرار تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعين المهندس احمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

تجديد الثقة في رؤساء شركات توزيع الكهرباء

كما تضمن القرار تجديد الثقة في 6 رؤساء لشركات توزيع الكهرباء وهم المهندس رافت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس احمد صدقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس بهجت عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس جابر دسوقى الشركة القابضة لكهرباء مصر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

مواد متعلقة

نقل الكهرباء توقع عقدا جديدا لربط محطة توشكى 5 بالشبكة الموحدة

بالخطوات، كيفية دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف ناصر منسي

إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

الأهلي يواجه صن داونز بـ"السعة الكاملة" لاستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية