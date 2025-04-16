رئيس القابضة لكهرباء مصر يجري حركة تغييرات محدودة بين رؤساء شركات التوزيع

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات لعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

قرارات تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد

وتضمن القرار تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعين المهندس احمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

تجديد الثقة في رؤساء شركات توزيع الكهرباء

كما تضمن القرار تجديد الثقة في 6 رؤساء لشركات توزيع الكهرباء وهم المهندس رافت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس احمد صدقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس بهجت عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، والمهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.

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