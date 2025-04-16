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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية: ترامب ملتزم بخفض صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة إلى الصفر

الخزانة الامريكية،
الخزانة الامريكية، فيتو

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بخفض صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة إلى الصفر.

كما فرضت عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، من بينها شركة "شاندونج شينجشينج للصناعات الكيميائية المحدودة"، وهي مصفاة مستقلة تُعرف باسم "المقالي" ومقرها الصين، بسبب دورها في شراء أكثر من مليار دولار من النفط الخام الإيراني.

وشملت العقوبات أيضًا وفقًا لبيان للخزانة الامريكية "عدة شركات وسفن متورطة في تسهيل شحنات النفط الإيرانية إلى الصين عبر ما يُعرف بـ"الأسطول الظلي" الإيراني.

وأضاف إن "الشركة الصينية قامت بشراء النفط الإيراني من خلال شركة واجهة مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت: "أي مصفاة أو شركة أو وسيط يختار التعامل مع النفط الإيراني أو تسهيل تجارته يعرّض نفسه لخطر جدي".

وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل جميع الجهات التي تدعم سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، والتي يستخدمها النظام لتمويل وكلائه وشركائه الإرهابيين".

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وفي سياق آخر، كانت الولايات المتحدة خففت من مطالبها بشأن استرداد المساعدات من أوكرانيا خلال المحادثات بشأن صفقة اقتصادية بين البلدين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

بعد جولة مفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل من 300 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.

وهذا يُقربها من تقدير أوكرانيا نفسها الذي يتجاوز 90 مليار دولار.

وتضغط إدارة ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق لتقاسم أرباح مشاريع الاستثمار الأوكرانية المستقبلية، بما في ذلك في قطاعي المعادن والبنية التحتية.

وتعتبر واشنطن هذا الاتفاق تعويضًا عن عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة وغيرها من المساعدات التي قدمت للبلاد في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

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