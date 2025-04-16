الأربعاء 16 أبريل 2025
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جامعة الأقصر تنظم ورشة فنية عن المشروعات الخضراء

تمثال السرعوف
تمثال السرعوف

دشنت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقياده الدكتوره هناء حامد في جامعة الأقصر، ورشة فنية عن المشروعات الخضراء استهدفت الورشة تعزيز ثقافة اعادة تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة،  وتسليط الضوء على دور الفن للحفاظ على البيئة من خلال مجموعة من الأعمال الفنية ذات الصلة بقضايا المناخ والبيئة، وذلك بهدف الاستفاده من المخلفات الورقيه والخشبية.

وأشرف على تنظيم الورشة الدكتوره عصمت محمد الصادق، الاستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة  ، مدرس مساعد أسماء احمد ابراهيم  وعدد من طلاب الفرقة الثالثة وهم ابراهيم جلال الدين، مى ابراهيم محمد، انطونيس عماد، محمد عمرو، سماهر محمد ربيع، هنا عمر مكرم.

تناولت الورشة عمل من الأعمال الفنية وبه توعيه بأهمية هذه الأنواع التى تم اختيارها ودورها فى البيئة فكان تمثال السرعوف ( فرس النبى )،  وذلك لانه أفضل حارس للمزارع فهو أفضل وسيلة للتخلص من الحشرات دون اى ضرر على النباتات إضافة لانه رشيق يستطيع خداع فريسته بتغيير لونه ليئلائم مع لون البيئة التى يعيش فيها ويوجد منه انواع تختلف فى الحجم واللون حسب البيئة التى يعيش فيها لتساعده فى التمويه والانقضاض على الحشرات.


وجرى عمل التمثال من اعاده تدوير كراتين  الورق واستخدام الأخشاب والاسلاك تستهدف تزيين البيئة المكانية بالجامعة ومدى الاستفادة من هذه المخلفات.


وأكدت الدكتوره صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، بان الفن يلعب دورا كبيرا ومهما فى حياتنا فهو يشكل وعينا وثقافتنا من خلال أنماط متعددة من التعبير عن الإبداع والجمال، ولأن الفنان مختلف عن غيره وعيا وإدراكا فإنه يمتلك رؤية مختلفة للأشياء من حولنا وأن ضرورة الإهتمام بمهارات الفن والتشكيل بمنظور اقتصادى مستدام.


جاء ذلك برعاية الدكتوره صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور احمد محيي حمزه، عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور رمضان عبد المعتمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 

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