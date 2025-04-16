محافظ كفرالشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدي غازي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدى غازى، بعد تحديثه من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازى، بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدى غازى في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 943 لسنة 2024 وذلك بعد إلغاء العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والعودة للعمل باشتراطات قانون البناء رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمخطط الاستراتيجي المعدل، وتعد هذه خطوة هامة تيسيرًا على المواطنين في استخراج تراخيص البناء حيث تم تبسيط الإجراءات لتصبح 8 بدلًا من 15 إجراء ومن أهمها إلغاء العقد المسجل المشهر تسهيلًا على المواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التحديث تضمن مراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يشمل شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المنظمة لذلك، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بأعمال البناء للحد من العشوائيات والبناء المخالف.

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