أغلقت إدارة ميناء العريش البحري الميناء اليوم الأربعاء أمام حركة السفن والصيد داخل الميناء والبحر المتوسط وأمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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