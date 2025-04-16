وفاة والدة نائب رئيس جامعة الأزهر وتعزية خاصة من الإمام الأكبر والجامعة

توفيت اليوم الأربعاء والدة الدكتور سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

ومن جانبه تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أ.د سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا الله -تعالى- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

جامعة الأزهر تنعي والدة الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



وفي سياق متصل تقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

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