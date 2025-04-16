أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد فترة التقديم في مسابقة قمة ميديا مصر لصناعة محتوى في مجال ريادة الأعمال والابتكار حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥.

شروط التقديم في مسابقة قمة ميديا مصر لصناعة محتوى في مجال ريادة الأعمال والابتكار

ويمكن لطلاب الجامعات والمعاهد تقديم محتوى مميز يسلط الضوء على رواد الأعمال، والمبتكرين، والنوابغ من خلال:

• صناعة أفلام قصيرة: (الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام التحريك).

• مسابقة الإعلام الرقمي: (الصحافة الرقمية، الإعلان الرقمي، البرنامج الحواري، الحملة التسويقية المتكاملة).

مميزات الاشتراك

- جوائز مادية قيمة للمشتركين في المسابقة.

- عروض سينمائية في قاعات السينمات على مستوى الأقاليم الجغرافية.

- عرض الأعمال الفائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى الدخول على هذا الرابط.

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