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أخبار مصر

شروط التقديم في مسابقة قمة ميديا مصر لصناعة محتوى في مجال ريادة الأعمال والابتكار

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد فترة التقديم  في مسابقة قمة ميديا مصر لصناعة محتوى في مجال ريادة الأعمال والابتكار حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥.

 

شروط التقديم  في مسابقة قمة ميديا مصر لصناعة محتوى في مجال ريادة الأعمال والابتكار 

ويمكن  لطلاب الجامعات والمعاهد تقديم محتوى مميز يسلط الضوء على رواد الأعمال، والمبتكرين، والنوابغ من خلال:

• صناعة أفلام قصيرة: (الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام التحريك).

• مسابقة الإعلام الرقمي: (الصحافة الرقمية، الإعلان الرقمي، البرنامج الحواري، الحملة التسويقية المتكاملة).

 

مميزات الاشتراك

- جوائز مادية قيمة للمشتركين في المسابقة. 

- عروض سينمائية في قاعات السينمات على مستوى الأقاليم الجغرافية.
- عرض الأعمال الفائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى الدخول على هذا الرابط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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رعاية المبتكرين والنوابغ الأفلام الروائية القصيرة الجامعات والمعاهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طلاب الجامعات والمعاهد مجال ريادة الأعمال

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