كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يتقدم بهدف الزمالك الأول في شباك سموحة

كأس عاصمة مصر، أحرز ناصر منسي، لاعب الزمالك، هدف فريقه الأول في شباك سموحة، بالدقيقة 22 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ليتقدم الأبيض بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها ناصر منسي برأسية بعد كرة مشتركة مع حارس سموحة، ليحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة الفريق السكندري، إلا أنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

بدأت المباراة هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الدقائق الأولى دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 17، استغل سيف الجزيري لاعب الزمالك تمريرة بينية وتوغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

بعدها كاد محمد شحاتة أن يحرز هدف الزمالك الأول بعد عرضية مرت من أمامه على بعد خطوات من المرمى.

تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تشكيل مواجهة سموحة، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: محمود الشناوي وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وأيمن أمير عبد العزيز.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

صراع الزمالك ومودرن والجونة

تشهد المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، وإن كانت فرصة الأبيض الأضعف الذي يحتاج إلى معجزة لحجز بطاقة التأهل الثانية بالجموعة.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وفقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجيت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

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