ريتا حرب تفتح النار على منتقديها بسبب عرض برنامج "قسمة ونصيب"

ردت الفنانة اللبنانية ريتا حرب على الانتقادات التي وجهت لبرنامج "قسمة ونصيب" الذي تقوم بتقديمه، خاصة الموسم الثالث منه الذي عرض في شهر رمضان.

في هذا السياق، قالت ريتا حرب خلال لقائها في برنامج "الفصول الأربعة" مع علي ياسين: "البرنامج ليس ضد أي شيء لا شهر رمضان المبارك ولا ضد المسلمين، أغلب الشباب والفتيات المشاركين فيه ديانتهم الإسلام".

وتابعت ريتا حرب: "الشارع العربي ينتقد كل شيء ناجح، في ناس مع وفي ناس ضد، لن يتفق الجميع على شكل واحد، عندما عرض علي موعد عرض البرنامج لم يكن لي الحق في الاعتراض في النهاية اختيار التوقيت للشركة المنتجة".

وأكملت ريتا حرب: "صورنا الموسم الثالث قبل شهر رمضان ومش عارفين أمتى هيتعرض، لما طلع القرار أنه يتعرض في رمضان أنا تمنيت أن يتغير وقت البث أن يكون بعد الإفطار بساعتين، لكن الشارع الإسلامي الذي اعترض هل لا يشاهد مسلسلات، الممثلين طوال شهر رمضان يمثلون أعمالهم ويختلطون ويقدمون مشاهد حب وكره وخيانة، هل كل هذا لا يتعارض مع رمضان، ما الفرق".

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