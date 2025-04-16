الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

10 أغنيات جديدة لـ حسام حبيب في أحدث ألبوماته (فيديو)

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

يواصل المطرب حسام حبيب استعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين.

ويأتي هذا الألبوم بعد طرحه أغنيته الأخيرة "كدابة" التي حققت انتشارا واسعا، وجعلته يعود بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وفي أول ظهور له بعد تصدره التريند مؤخرا بسبب شائعات خطوبته من بلوجر أردنية، حرص حسام حبيب على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو من داخل استوديو التسجيل، ظهر فيه يغني مع الطفلة "فريدة" أغنية "كل ما غني"، وهي الأغنية التي قدمها سابقا على شكل دويتو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عام 2016.

"غناء فريدة وألحان حسام حبيب"

ووجه حسام رسالة للجمهور في نهاية الفيديو، قائلا: "انتظروا الدويتو الجديد بالأسواق قريبا غناء فريدة وألحان حسام حبيب"، مما أثار حماس متابعيه وتوقعاتهم لأعماله القادمة.

من ناحية أخرى، يواصل حسام حبيب تعاقداته في عدد كبير من المشاريع الفنية، ومن أبرزها مشاركته في غناء وألحان أغنيات فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، مع المخرج طارق العريان، والذي من المقرر بدء تصويره قريبا

 

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الفنانة شيرين حسام حبيب المطرب حسام حبيب شيرين عبدالوهاب صيف 2025 أغنية كل ما غني

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