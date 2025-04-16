مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأرض

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة علمية تحت عنوان "اليوم العالمي للأرض" بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، الساعة الرابعة مساءً بقاعة المحاضرات، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.



يوم الأرض العالمي حدث سنوي يتم الاحتفال به في 22 أبريل من كل عام لزيادة الوعي بضرورة حماية البيئة، حيث تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 لزيادة الوعي حول التأثيرات السلبية التي تحدثها الصناعة على البيئة.



وتأتي هذه الفعالية في وقت حرج يشهد فيه كوكبنا تحديات بيئية متزايدة، وتستهدف تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة بضرورة المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة. وتقام احتفالية هذا العام تحت شعار "قوتنا، كوكبنا".

يهدف الاحتفال إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في العالم، ونشر الوعي بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإظهار الدعم لحماية البيئة في جميع أنحاء العالم.



جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية يركز على دعم وبناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة لأنهم القوة المحركة للتغيير، ولديهم القدرة على مواجهة التحديات البيئية، وإذا تم توجيههم وتزويدهم بالأدوات المناسبة يمكنهم لعب دور ريادي في تحقيق التنمية المستدامة.

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