الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق في منزل بقنا

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نشب حريق هائل، ظهر اليوم، في منزل مكوّن من طابقين بقرية الدرب التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا.

انتقال الحماية المدنية بقنا

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ودُفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وبحسب مصادر أمنية، لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، فيما أتى على بعض محتويات المنزل، وجارٍ حصر التلفيات وتحديد سبب اندلاع النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الحماية المدنية بقنا شمال محافظة قنا مركز نجع حمادي محافظة قنا قوات الحماية المدنية بقنا

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