طارق منصور: حق الأطباء في التنقل مكفول دستوريًّا.. ولن نقبل مصادرته

أكد الدكتور طارق منصور عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اتهام أحد النواب النقابة بأن لها "مصلحة" في هجرة الأطباء، هو ادعاء باطل لا يستند إلى منطق أو حقيقة، ومرفوض جملة وتفصيلا ويعبّر عن جهل واضح بطبيعة دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة الوطنية.

الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر

وشدد منصور في تصريحات صحفية له، على أن نقابة الأطباء كانت – ولا تزال – في طليعة من حذروا مرارًا وتكرارًا من أزمة هجرة الأطباء، وقد قدمت حلولًا واقعية وعملية لهذه الأزمة، وسعت بكل السبل إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر، وعلى رأسها زيادة الرواتب وتحسين بيئة العمل، وفرص التدريب والتعليم.

وأشار إلى أنه كان الأجدر بدلًا من إطلاق اتهامات ومزايدات، أن يقوم صاحب هذه التصريحات بتقديم حلول حقيقية وعادلة تعالج أسباب الأزمة، دون المساس بحق الأطباء الدستوري في التنقل والسفر والعمل خارج البلاد، وهو حق مكفول لا يجوز مصادرته أو التشكيك في من يطالبون باحترامه.

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