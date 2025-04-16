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ثقافة وفنون

عارفة عبد الرسول تغيب عن أول أيام تصوير "يوميات عيلة كواك" بسبب وفاة زوجها

مسلسل عارفة عبد الرسول،
مسلسل عارفة عبد الرسول، فيتو

اعتذرت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن أول أيام تصوير الموسم الثاني من مسلسل "يوميات عيلة كواك"، وذلك بسبب وفاة زوجها المخرج المسرحي مصطفى درويش الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية.

مسلسل عارفة عبد الرسول 

غياب عارفة عن بداية تصوير المسلسل الذي تلعب فيه دورا رئيسيا اضطر الشركة المنتجة - كابتن بوي-  لتغيير خطة التصوير والبدء بالمشاهد التي لا توجد بها عارفة.

الموسم الجديد من "يوميات عيلة كواك" هو بطولة صانع المحتوى الكوميديان إسلام فوزي "الأب كواك" وزوجته ياسمين عبيد "الأم كيكي"، وعارفة عبد الرسول " الجدة نانا كوكو" وشفيقة شامل "العمة كوكيتا".

المسلسل من إخراج وليد محمود وتأليف الزهراء عصام وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة هذه العائلة المليئة بالمفارقات والمواقف المتنوعة الكوميدية الطريفة.

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