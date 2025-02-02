محافظ قنا يُطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 في مصنع سكر نجع حمادي، والذي يُعد أحد أقدم مصانع إنتاج السكر في الصعيد، حيث تم إنشاؤه في عهد الخديوي إسماعيل، وافتُتح عام 1897.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح كلٌّ من الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس حربي محمود إسماعيل، رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، والنائب سيد أبو زيد، والنائب سيد منوفي، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، وتاج جلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

عمليات الشحن والتفريغ بقنا

وخلال جولته داخل المصنع، تابع المحافظ مختلف مراحل العمل، بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، حيث يدخل في إنتاج السكر والعسل الأسود والأعلاف والورق والأخشاب، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم زراعة القصب من خلال التوسع في أنظمة الري الحديث واستخدام الشتلات، لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية

وأضاف عبد الحليم، أن قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي، ودشنا، وقوص، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقصب حوالي 120 ألف فدان، ما يمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 3 ملايين طن من القصب الخام، أي ما يعادل 300 ألف طن من السكر.

من جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، على أهمية محصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية تدخل في صناعات متعددة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف، مشيرًا إلى أن المصنع أتم استعداداته لموسم العصير عبر صيانة خطوط النقل (الديكوفيل)، وتجديد عربات نقل القصب، وتوسعة الطرق الداخلية والخارجية للمصنع، إضافة إلى تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل دخول الجرارات المحملة بالقصب.

وأوضح المهندس حربي محمود إسماعيل، رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ مليونًا و500 ألف طن من قصب السكر سنويًا، متوقعًا استقبال 900 ألف طن من القصب هذا العام، قابلة للزيادة، لإنتاج 110 آلاف طن من السكر.

وأكد أن استعدادات المصنع لموسم العصير شملت صيانة خطوط الديكوفيل، وتجديد عربات النقل، وصيانة كاملة للماكينات، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة العمل بالمصنع للنهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.