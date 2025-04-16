العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر في قنا

عثر أهالي محافظة قنا اليوم “الأربعاء” على جثة طفل رضيع ملقاة داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي البحر، ما أثار حالة من الحزن والاستياء بين المواطنين.

وعقب إبلاغ الأهالي، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان، فيما جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث بدأت في فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع العثور على الجثة، لتحديد هوية من ألقى بها، ومعرفة تفاصيل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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