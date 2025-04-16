حملات مكثفة بفرشوط في قنا لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات

واصل خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، جهوده الميدانية من خلال مجموعة من الحملات المكثفة التي استهدفت عددًا من القطاعات الخدمية داخل المركز،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي قطاع الإشغالات، تم شن حملات موسعة للتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام، ورفع كافة العوائق التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري، بالإضافة إلى غلق المزلقانات غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية حرصًا على سلامة المواطنين.

حملات أزالة بقنا

وأسفرت الحملات عن إزالة (12) حالة تعدى على الشارع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين، فضلًا عن رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية والانضباط العام.

وفي سياق موازى، تم تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت شرطة المرافق، وإدارات البيئة، والتموين، والإشغالات، إلى جانب المتابعة الميدانية، وذلك لضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق، وقد لاقت هذه الحملات إشادة من المواطنين، وأسهمت في تحسين مستوى النظافة والانضباط بالشارع الفرشوطي، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر واحد لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وآخر لعدم مطابقة المواصفات، إلى جانب محضرين لنقص الوزن، وثلاثة محاضر لعدم النظافة.

أما في قطاع النظافة العامة، فقد تم تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، خاصة بمحيط الكنائس، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد القيامة المجيد، وضمن خطة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة، وقد نُفذت الأعمال باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع توزيع فرق العمل على مختلف المناطق لضمان التغطية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء خلال الورديتين الصباحية والمسائية، حيث تم رفع نحو (150) طنًا من المخلفات.

وفيما يخص ملف التعديات، تم تنفيذ ثلاث قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 98 مترًا، تمثلت في سلالم مخالفة متعدية على الشارع العام، إضافة إلى إزالة أربع حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة تُقدر بقيراطين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومواصلة تنفيذ قرارات الإزالة في مهدها.

وفي إطار حرص الوحدة المحلية على تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تم استقبال (6) شكاوى عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، وجارٍ التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وتُفعَّل حاليًا عدة قنوات لتلقي الشكاوى، من بينها تطبيق واتساب، والبوابة الإلكترونية، وصفحة إعلام الوحدة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تم عقد لقاءات يومية بمكتب رئيس المركز مع المواطنين، حيث تم استقبال عدد (20) مواطنًا خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2025، بهدف الاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم، كما تم تنظيم لقاء مفتوح يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية، بحضور جميع الإدارات المعنية، للوقوف على الشكاوى والمقترحات على أرض الواقع، بما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.

وفيما يتعلق بمتابعة مواقف السيارات، نُفذت حملات ميدانية لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف العمومية والفرعية، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة العليا للمواقف، ومنع أية محاولات لاستغلال المواطنين، كما جرى التنسيق مع إدارة المرور لضبط المخالفات، وتكثيف التواجد الميداني بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المروري.

وفي ملف الإعلانات، تم حصر ومراجعة الإعلانات القائمة بنطاق الوحدة المحلية، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات، لتفعيل منظومة إصدار وتجديد التراخيص وتعظيم الموارد الذاتية، حيث تم إصدار 4 تراخيص إعلانات جديدة، وتجديد 5 تراخيص أخرى خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجارى.

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