زبائني من البلطجية والديلرات، اعترافات صادمة لعاطل متهم بالاتجار في السلاح بروض الفرج

أمرت نـيابة روض الفرج بحبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية بمعلومات وتحريات وصلت إلى وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام اطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة القسم بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

اعترف بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 4 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.



وأضاف المتهم أنه يبيع الاسلحة النارية لزبائنه من العاطلين وديلرات المواد المخدرة والبلطجية الذين يستخدمونها في التشاجر، مشيرا إلى أنه يبيع السلاح الواحد بـ 500 جنيه والطلقات بـ 10 جنيهات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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