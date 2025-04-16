الأزهري على رأس وفد من قيادات الأوقاف لتقديم العزاء في والد رئيس جامعة الأزهر

قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واجب العزاء في والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك خلال زيارة خاصة قام بها اليوم إلى مقر الجامعة، يرافقه عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يقدم واجب العزاء في والد رئيس جامعة الأزهر

وأعرب وزير الأوقاف خلال زيارته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور سلامة داود في وفاة والده، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن المصاب واحد، وأن الوزارة بجميع قياداتها وعلمائها تتقدم بخالص العزاء لرئيس جامعة الأزهر في هذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يُبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يثبّته عند السؤال، ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.



ورافق وزير الأوقاف في تقديم واجب العزاء كل من: الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام.



وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد نعى في وقت سابق والد فضيلة الدكتور سلامة داود، بخالص الحزن والأسى، سائلًا المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن الراحل الكريم من أهل الفضل والصلاح، وأن ما خلّفه من ذرية طيبة صالحة، وعلى رأسهم فضيلة رئيس الجامعة، لَشهادة صدقٍ على حُسن الخاتمة، وجميل الأثر.



واختتم وزير الأوقاف كلماته بالدعاء أن يربط الله على قلب فضيلة الدكتور سلامة داود وأسرته الكريمة، وأن يجزي الراحل الكريم خير الجزاء، وأن يحفظ علماء الأمة وذويهم، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة التراحم والتكافل بين أبنائها في السراء والضراء.

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