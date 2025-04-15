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رئيس جامعة الأزهر يكشف أسباب مناقشة رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها

قيادات جامعة الأزهر،
قيادات جامعة الأزهر، فيتو
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 كشف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أن إدارة الجامعة وافقت على مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة “ هانم محمود أبو اليزيد” رغم وفاتها.

وأشار رئيس الجامعة أن السبب الأول هو حماية الرسالة من السطو عليها أو سرقتها بأي طريقة كانت من قبل الباحثين الآخرين ولضمان حماية الملكية الفكرية للباحثة.

 

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن السبب الثاني يتمثل في رغبة إدارة الجامعة تكريم اسم الباحثة الراحلة خاصة وأنها انهت الرسالة قبل عدة أشهر من وفاتها وتسلمتها لجنة المناقشة بالفعل.

 

مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة ببورسعيد بالرغم من وفاتها

 وتصدرت  جامعة الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن مناقشة رسالة دكتوراة لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد، بالرغم من وفاة الباحثة، وذلك اليوم الثلاثاء.

وحددت جامعة الأزهر موعد مناقشة رسالة العالمية “الدكتوراه” في اللغويات من الباحثة: “هانم محمود أبو اليزيد محمد أبوالعزم”، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، تحت عنوان  «ظاهرة التأويل النحوي عند أبي الفداءت في كتابة “الكناش في النحو والتصريف”»  بالرغم من أن الباحثة توفاها الله، وذلك تكريمًا لها بعد وفاتها وتقديرًا لجهدها، وستكون المناقشة غدًا الثلاثاء 15 إبريل الجاري في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

 

وكانت الباحثة هانم محمود أبواليزيد محمد أبوالعزم  توفيت في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي حيث سبب خبر وفاتها صدمة بين زملائها وأقرانها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر داخل جامعة الأزهر أن الباحثة كانت أعدت الرسالة على مدار 4 سنوات، وتتابع مع لجنة الإشراف، وتم اعتماد اللجنة مناقشة الباحثة بمشاركة مناقشين خارجيين، ولكن توفاها الله بعد تسليم اللجنة نسخ الرسالة للنظر فيها، فتم استكمال أعمال مناقشة الرسالة وتحديد موعد مناقشة الرسالة بشكل علني ومنح الباحثة درجة المناقشة بالرغم من غيابها، وسيتم وضع اسم الباحثة في الكرسي المخصص لها.

ومن المقرر أن تُعقد المناقشة تكريمًا للباحثة المتوفاة الدكتورة هانم أبواليزيد، وتعقد المناقشة بمدرج الدكتورة شفيقة الشهاوي، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة غدًا الثلاثاء 15 إبريل الجاري.

وتتكون لجنة المناقشة من:

الدكتور عادل محمد علي الطنطاوي أستاذ اللغويات المتفرع بكلية اللغة العربية بالمنصورة مشرفة أصليا )
الدكتورة عواطف أحمد كمال شهاب الدين أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (مناقشا داخليا).
الدكتورة منال فوزي عبد القادر عمر أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بيور سعيد (مشرفا مشاركا).
الدكتور أحمد محمد توفيق السوداني أستاذ اللغويات المتفرغ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بيور سعيد والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالديدامون شرقية (مناقشة خارجية).

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