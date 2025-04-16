مختار جمعة: صناعة القدوة من أهم قضايا بناء الوعي

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من الرسائل المهمة حول مفهوم "القدوة" وأهمية صناعتها وتسليط الضوء على النماذج الوطنية المشرفة، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد أهم مرتكزات بناء الوعي في المجتمع.

وأكد جمعة أن الدولة تزخر بنماذج مشرفة في مختلف قطاعاتها، من الطبيب المثالي والمعلم المثالي، إلى الموظف والعامل والطالب المثالي، مشددًا على ضرورة إلقاء الضوء على هذه النماذج في جميع مؤسسات الدولة، لما لها من أثر في ترسيخ ثقافة القدوة، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وزير الأوقاف السابق: صناعة القدوة تمثل واحدة من أهم قضايا بناء الوعي

وأضاف أن "صناعة القدوة" تمثل واحدة من أهم قضايا بناء الوعي، مطالبًا بضرورة وجود خطط مدروسة من كافة الجهات المعنية ببناء الشخصية الوطنية لدعم هذا المفهوم، موضحًا أن القدوة لا يمكن أن تكون في شخص يخرج على الأعراف العامة للمجتمع أو يخالف قيمه.

وزير الأوقاف السابق يدعو التنقيب عن النماذج المشرّفة في مجالات العلم والفكر

ودعا وزير الأوقاف السابق إلى التنقيب عن النماذج المشرّفة في مجالات العلم والفكر والتكنولوجيا والصناعة وخدمة الوطن، وتسليط الضوء عليها بقوة لتكون قدوة صالحة ومصدر إلهام لشباب مصر، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مزيدًا من العمل والانتماء.

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