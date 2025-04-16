مصر تستعد لاستضافة عمومية الاتحاد العربي للكرة الطائرة

الكرة الطائرة،أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والمقرر إقامته بأحد فنادق القاهرة يومي 18 و19 أبريل الجاري.

مصر تستضيف عمومية الاتحاد العربي للكرة الطائرة

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للكرة الطائرة وبشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بالإضافة إلى ممثلي جميع الاتحادات العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وسيُعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي صباح الجمعة المقبل، حيث سيتم خلاله مناقشة عدد من الملفات الإدارية والفنية، إلى جانب التحضير لاجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في اليوم التالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح السبت.

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2024-2028، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية لتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي.

وجدير بالذكر أن المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.