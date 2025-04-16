أوائل الأزهر يناشدون الطيب: 10 سنوات من الانتظار دون تعيين (صور)

في مشهد يتكرر للمرة الثالثة خلال شهور، شهدت مشيخة الأزهر الشريف بمنطقة الدراسة، اليوم الأربعاء، توافد العشرات من أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعات مختلفة، للمطالبة بحل أزمة عدم تعيينهم منذ عام 2016 وحتى دفعة 2025.

توافد طلابي على مشيخة الأزهر للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد سنوات من التفوق

واجتمع الطلاب أمام مقر المشيخة على أمل مقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتسليمه عريضة رسمية تتضمن مطالبهم المشروعة في التعيين، بعد سنوات طويلة من الانتظار رغم تفوقهم الأكاديمي وحصول عدد كبير منهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.

ويطالب أوائل الأزهر منذ سنوات بتفعيل قرار تعيين الأول والثاني على الكليات، وهو تقليد جامعي معتاد في مؤسسات التعليم العالي، إلا أن الأزمة لا تزال عالقة دون حل واضح، وسط غياب آلية زمنية أو جدول محدد للتعيين، ما جعل الملف يتحول إلى ما وصفه الطلاب بـ"القنبلة الموقوتة" التي تهدد مستقبل دفعات متتالية.

وبحسب الطلاب، فإن ما يزيد الأزمة تعقيدًا هو التجاهل المستمر من إدارة الجامعة، والتقاعس في اتخاذ خطوات حاسمة لحل الأزمة، رغم اجتهادهم طوال سنوات الدراسة وتحملهم أعباء البحث العلمي من نفقاتهم الخاصة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها العديد من الأسر.

يُذكر أن بعض الطلاب بدأوا بالفعل في الدخول إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر بشكل فردي خلال الأيام الماضية، في محاولة لعرض معاناتهم بشكل مباشر، بعدما باتت هذه اللقاءات تمثل طوق النجاة الوحيد لكثير من المتفوقين الذين يشعرون بأن حقوقهم باتت مهددة بالضياع.

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