الإحصاء: 71.5٪ زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2022/ 2023

أصـدر الجهاز المركـزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء، النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2022 / 2023.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

1- بلغ صافى قيمة الدخل الـزراعى 1088.5 مليار جنيـه عام 2022 / 2023 مقابل 634.5 مليار جنيه عام 2021 / 2022، بنسبة زيادة قـدرها 71.55 ٪.



2- بلغـت قيمــة الإنتاج الزراعي 1797.0 مليار جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 1070.7 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 67.83 ٪، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعى للسلع الغذائية (المحاصيل، الخضر، الفاكهة).



الإنتاج النباتى والزراعى والحيوانى والسمكي

3- تمثـل نسبـة الإنتاج النباتى 59.28٪ من إجمالى قيمـة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى نسـبة 33.84٪، ثم الإنتــاج السمكي بنسبــة 6.86٪، وأخيـرًا المنتجــات الحشـريـة بنسبـة 0,02٪ عام 2022 / 2023.

بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 708.5 مليـار جنيه عام 2022/2023، مقابل 436.2 مليار جنيـه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرهـا 62.44٪، تمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 65.81٪ من إجمالي قيمة مسـتلزمات الإنتاج الزراعي، وتليهـا مسـتلزمات الإنتاج النباتى بنسبة 23.90٪، ثم مستلزمات الإنتاج السـمكي، بنسبة 10.29٪ عام 2022 /2023.

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