برج العرب التعليمية تحتفل بيوم اليتيم (صور)

نظمت إدارة برج العرب التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة الدكتورة رحاب جابر، احتفالا بيوم اليتيم لطلاب مدارس الإدارة وبمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم وذويهم بأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة،وتحت أشراف ناصف ماهر وكيل الإدارة.

وتضمن الحفل تكريم عدد من الطلاب والطالبات المتميزين وأمهات الطلاب من اليتامي وعدد من الشخصيات التعليمية والعامه، كما تضمن الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم لاحدي الطالبات، فقرات استعراضية لذوي الهمم وفقرات غنائية.

وحضر الحفل عدد من القيادات التعليمية والشخصيات العامه والصحفيين، من بينهم أميرة جبر مدير الشئون التنفيذية لمديرية التربية والتعليم، أمل حسان مدير التعليم الفني بالمديرية، الكاتب الصحفى خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى أشرف الجبالي، الدكتور سمير النيلي مدير نادي المعلمين، علا سليمان مدير إدارة وسط السابقة، امل صبحي كبير مذيعين تلفزيون الإسكندرية، الدكتور ابراهيم العزازي امين حزب الوعي،حمدان القاضي رئيس جمعية أصدقاء البيئة، حسين خير الخبير السياحي.

ويأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

،والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية.



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