وزير الاستثمار يتوجه إلى تونس لحضور اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة تونس الشقيقة لرئاسة الجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة.

تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية

ومن المقرر أن يلتقي الوزير سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، كما سيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة مصرية تونسية لاستعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.

ومن المقرر أيضا أن يعقد الوزير لقاءا مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.

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