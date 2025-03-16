طفل "ضحية هتك عرض" بالوايلي: "المتهم قالي تعالى أفرجك على كلب"

استمعت نيابة الوايلي إلى أقوال طفل تعرض لهتك عرض على يد حارس عقار داخل جراج بدائرة القسم.

وتعرف الطفل على المتهم واتهمه باستدراجه إلى داخل الجراج بدعوى مشاهدة كلب.

وأضاف الطفل أن المتهم ما أن دخل معه حتى قيده وهتك عرضه كرها عنه وهدده في حال إبلاغ أحد بالقتل وتشويه وجهه.

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته دون وعي فكان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه استغل تواجد الطفل في الجراج ثم قيده كرها عنها.

وأضاف المتهم أنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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