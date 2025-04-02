الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مسارح الدولة "كامل العدد" في عروض العيد

خالد جلال
خالد جلال

  شهدت مسارح البيت الفني للمسرح في القاهرة والإسكندرية حالة من الإقبال الجماهيري الكبير، حيث رفعت جميع العروض المسرحية لافتة “كامل العدد”، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي حرص على حضور العروض خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مسرحيات عيد الفطر

يأتي ذلك ضمن فعاليات قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، حيث افتتح المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج العروض المسرحية التي تقدمها الفرق المختلفة التابعة للبيت الفني للمسرح، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وإيرادات متميزة، رغم تقديمها بأسعار تذاكر مخفضة

حيث تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها الجديد “في يوم وليلة”، من تأليف وإخراج محمد عبد الستار، على مسرح ميامي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما تقدم فرقة المسرح الحديث عرضين مميزين؛ الأول هو “سجن النسا”، تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، على مسرح السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، والثاني هو “كازينو”، من كتابة وأشعار أيمن النمر، ورؤية وإخراج عمرو حسان، على قاعة يوسف إدريس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما مسرح الغد، فيقدم عرض “بلاي”، من تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، وذلك على مسرح الغد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. كما تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض “كارمن”، من إخراج ناصر عبد المنعم، على قاعة زكي طليمات، ابتداءً من ثالث أيام العيد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي إطار الاهتمام بتقديم عروض مميزة للأطفال، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي “مروان وحبة الرمان”، من تأليف رحمة محجوب، وإخراج ياسر عبد المقصود، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس في تمام الساعة السابعة مساءً. كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض “مملكة الحواديت”، من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، على المسرح القومي للأطفال في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فتقدم عرض “أسطورة أرض الفراولة”، من تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، على مسرح الحديقة الدولية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولجمهور الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي “غرام في المسرح”، من تأليف بدر محارب، إعداد محمد عبد القوي، وإخراج سامح الحضري، على مسرح ليسيه الحرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

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