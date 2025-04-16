وفاة طالب طب تحت عجلات قطار بالشرقية (صور)

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا أسفل عجلات قطار بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

جوادث القطارات…قطارالشرقية ينهي حياة طالب الطب

وكانت غرفة عمليات اسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشاب بدائرة مركز أبو كبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين سقوط "محمد.ب.س"25 عاما طالب بكلية الطب البشري جامعة الأزهر ومقيم قرية كفر نمر مركز أبو كبير أسفل عجلات القطار، أمام مزلقان المحلج ليودي بحياته في الحال.

الطالب المتوفي،فيتو

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفي.

ومن جانبه قال احد اهالي قريته،ان الفقيد كان يتمتع بأخلاق عالية ومحبوب من الجميع علاوة على التزامه الديني وكان يحلم بان يكون طبيب مشهور يوما ما.

مصرع طالب طب،فيتو

مصرع طالب طب،فيتو

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