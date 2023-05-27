السبت 27 مايو 2023
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حوادث

وفاة فتاة صدمها قطار بالشرقية

مصرع فتاة دهسا تحت
مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار الشرقية، فيتو

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات قطار بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

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وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطاربفتاة بدائرة مركز أبو كبير وانتقلت القيادات الأمنية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء عبور"رحاب.م.ع" 32 عاما ومقيمة قرية المشاعلة مركزابوكبير شريط السكة الحديد، أمام قرية كفر نمراصطدام بها القطار ليودي بحياتها في الحال.

 

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وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفية.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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