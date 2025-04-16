نشاط الرئيس السيسي في قطر والكويت (فيديو وصور)

زارالرئيس عبد الفتاح السيسي قطر والكويت حيث التقى الرئيس خلال الزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما عقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري حيث تمبحث فرص التعاون الاقتصادي.

كما زار الرئيس السيسي الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث جاءت هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

والتقي الرئيس في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة



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